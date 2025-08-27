https://news.day.az/world/1776514.html Песчаная буря накрыла фестиваль в Неваде - ВИДЕО На фестиваль культурного и арт-экстрима Burning Man в Неваде налетела песчаная буря. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Видимость резко снизилась, а пыль покрыла арт-объекты и технику. Организаторы призвали посетителей сохранять спокойствие, экономить воду и оставаться на месте до улучшения погодных условий.
На фестиваль культурного и арт-экстрима Burning Man в Неваде налетела песчаная буря.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видимость резко снизилась, а пыль покрыла арт-объекты и технику. Организаторы призвали посетителей сохранять спокойствие, экономить воду и оставаться на месте до улучшения погодных условий.
Несмотря на бурю, мероприятие продолжается, хотя некоторые выступления и перформансы были отложены.
По предварительным данным, пострадавших нет.
