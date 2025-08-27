Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Майе Санду

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Молдовы Майе Санду по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Молдова, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Молдова.

Мы придаем большое значение развитию традиционно дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-молдавских отношений, дальнейшего развития нашей представляющей взаимный интерес деятельности как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости на благо наших стран и народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Молдовы - постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.