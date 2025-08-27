https://news.day.az/hitech/1776516.html Робособака сбила с толку сторожевого пса - ВИДЕО Сторожевой пёс явно напрягся, увидев робособаку. Как передает Day.Az, инцидент произошёл во время тестов автономного устройства, которое проходило испытания во дворе частного дома. Реакция животного была мгновенной - пёс насторожился и отступил, не понимая, с кем имеет дело: с угрозой или с бездушной игрушкой.
Робособака сбила с толку сторожевого пса - ВИДЕО
Сторожевой пёс явно напрягся, увидев робособаку.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл во время тестов автономного устройства, которое проходило испытания во дворе частного дома. Реакция животного была мгновенной - пёс насторожился и отступил, не понимая, с кем имеет дело: с угрозой или с бездушной игрушкой.
Очевидцы отмечают, что робот вел себя спокойно, следуя заданной траектории, однако его механические движения и отсутствие запаха, по всей видимости, сбили пса с толку.
Видео с реакцией сторожевого попало в соцсети и быстро стало вирусным, вызвав оживлённые споры о том, как животные воспринимают современные технологии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре