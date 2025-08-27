Робособака сбила с толку сторожевого пса

Сторожевой пёс явно напрягся, увидев робособаку.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл во время тестов автономного устройства, которое проходило испытания во дворе частного дома. Реакция животного была мгновенной - пёс насторожился и отступил, не понимая, с кем имеет дело: с угрозой или с бездушной игрушкой.

Очевидцы отмечают, что робот вел себя спокойно, следуя заданной траектории, однако его механические движения и отсутствие запаха, по всей видимости, сбили пса с толку.

Видео с реакцией сторожевого попало в соцсети и быстро стало вирусным, вызвав оживлённые споры о том, как животные воспринимают современные технологии.