В Азербайджане запускаются регулярные пассажирские рейсы поездов Баку-Агдам

С 30 августа стартуют регулярные пассажирские рейсы поездов в Агдам.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Компания, входящая в состав холдинга AZCON, впервые запускает современные поезда по этому направлению.

"Билеты уже поступили в продажу. Поезда будут курсировать каждую субботу по маршруту Баку-Агдам-Баку",- отмечается в информации АЖД.