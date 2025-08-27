https://news.day.az/society/1776509.html В Азербайджане запускаются регулярные пассажирские рейсы поездов Баку-Агдам С 30 августа стартуют регулярные пассажирские рейсы поездов в Агдам. Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Компания, входящая в состав холдинга AZCON, впервые запускает современные поезда по этому направлению. "Билеты уже поступили в продажу.
В Азербайджане запускаются регулярные пассажирские рейсы поездов Баку-Агдам
С 30 августа стартуют регулярные пассажирские рейсы поездов в Агдам.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Компания, входящая в состав холдинга AZCON, впервые запускает современные поезда по этому направлению.
"Билеты уже поступили в продажу. Поезда будут курсировать каждую субботу по маршруту Баку-Агдам-Баку",- отмечается в информации АЖД.
