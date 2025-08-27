Суд в Баку наложил арест на криптовалюту

В Азербайджане в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности, было принято решение о наложении ареста на криптовалюту, признанную предметом преступления, совершённого организованной группой.

Как передает Day.Az, соответствующее постановление вынес Сабаильский районный суд Баку.

Как следует из материалов следствия, в Уголовном кодексе Азербайджана, а именно в статье 99-1, закреплено, что специальная конфискация применяется как мера уголовно-правового воздействия. Она предусматривает безвозмездное обращение в собственность государства средств и орудий преступления, а также имущества, приобретённого противоправным путём.

Согласно пункту 1.1 закона Азербайджана "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путём, и финансированию терроризма", к такому имуществу относятся любые денежные средства, движимые и недвижимые активы, материальные и нематериальные ценности, включая виртуальные активы, полученные прямо или косвенно в результате преступных действий, предусмотренных УК.

Там же даётся определение виртуального актива - цифрового выражения стоимости, обращающегося в специальных системах и выполняющего функции средства обмена для платежей или инвестиций.

Исходя из этого, в отношении задержанного гражданина Б.Х.Р. и его сообщников было принято решение о наложении ареста на принадлежащую им криптовалюту для последующей специальной конфискации.

Документ направлен международным провайдерам услуг в сфере виртуальных активов для исполнения.