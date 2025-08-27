Президент Ильхам Алиев: Мы считаем, что самая большая угроза для мусульманского мира – это межконфессиональное разделение

Азербайджан - одна из немногих стран, где шииты и сунниты молятся одновременно в одной мечети.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия".

"Мы не разделяем их. Мы считаем, что самая большая угроза для мусульманского мира - это межконфессиональное разделение", - подчеркнул глава государства, отметив, что те, кто выступает за разделение по течениям, наносят мусульманскому миру самый большой вред. "Мы должны оставаться едины. Мы - мусульмане, и для нас это самое главное", - добавил Президент Азербайджана.