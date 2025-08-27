От перемирия к миру: почему Баку требует от Еревана решающего выбора

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Представьте себе бурю, которая длилась десятилетиями. Южный Кавказ жил в ее тени - в вихре конфликтов, недоверия и бесконечных дипломатических иллюзий. Но сегодня история словно приостановила дыхание: пространство, разорванное войнами, стоит на пороге выбора. И этот выбор заключается не только в мирном договоре, но и в честности государств признать - прошлое должно быть оставлено там, где ему и место.

На специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон, глава внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов обозначил новую веху. Он сообщил, что обращение Азербайджана по поводу упразднения Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур уже распространено среди стран ОБСЕ, и 1 сентября ожидается окончательное решение. Это - символический финал целой эпохи, когда процесс урегулирования годами держали в подвешенном состоянии под знаменами безрезультатных миссий.

Министр подчеркнул: парафирование мирного соглашения в США, а не его немедленное подписание - это не промедление, а последовательность позиции Азербайджана. Это демонстрация того, что Баку остается верен своей линии: мир должен быть закреплен юридически и политически, а не превращен в очередную бумажную декларацию.

Байрамов напомнил, что Азербайджан вел активную дипломатическую работу в 2020-2023 годах, в то время как Минская группа ОБСЕ фактически была выведена за скобки процесса. "Азербайджан предпринял серьезные шаги для установления стабильного мира в регионе. Наша страна открыто заявила, что карабахский вопрос - это внутреннее дело Азербайджана. Несмотря на некоторые успехи, достигнутые в этот период на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, стремительное вооружение Армении было главным препятствием на пути к завершению процесса нормализации", - отметил министр.

Так складывается новая реальность: дипломатическая карта меняется, иллюзии уступают место фактам. Но ключ к прочному миру все еще лежит не в чужих столицах и не в кабинетах посредников, а в самом Ереване, в его готовности переписать собственный Основной закон и освободить будущее от оков прошлого.

Визит Президента Азербайджана в Вашингтон стал не просто дипломатическим событием, а отправной точкой новой эпохи. Азербайджан продемонстрировал, что его стратегия - это не эмоции и не реванш, а расчетливая последовательность шагов. И именно поэтому сегодня вопрос упразднения Минской группы ОБСЕ звучит не как жест в сторону прошлого, а как окончательная точка в истории бесплодных форматов.

Но даже при этом финале старых схем остается главное: будущее мира зависит от политической воли Армении. Баку ясно обозначает: без изменения армянской конституции, где до сих пор заложены территориальные претензии к Азербайджану, мирный договор будет не более чем декларацией. Это не прихоть и не давление, а суровая логика права. Ведь как можно строить совместное будущее, если в основном законе соседа юридически узаконена идея твоей земли как "чужой"?

Азербайджан уже сделал свои шаги: признал международное посредничество излишним, установил контроль над собственной территорией, предложил Еревану честную формулу мира. Теперь слово за Арменией. Ее выбор прост и одновременно драматичен: или конституционный отказ от призраков прошлого, или вечное топтание на месте под фанфары чужих интересов.

И потому сегодняшний момент - это не пауза, а решающий рубеж. Либо Армения решится освободиться от оков собственных мифов, либо Южный Кавказ останется заложником очередной отсрочки, где хрупкий мир каждый день будет трещать по швам.

Исторический парадокс, достойный пера Маккиавелли, заключается в том, что форма часто определяет содержание. Конституцияч Армении, с ее преамбулой, отсылающей к Декларации о независимости 1990 года, - это документ эпохи конфликта. Того самого времени, когда территориальные претензии к Азербайджану (знаменитая формулировка о "воссоединении Армении и Нагорного Карабаха") были не просто риторикой, а официальной доктриной. Но мир, настоящий, а не временный, требует иной доктрины. Он требует отказа от ревизионизма в самой его основе - в законе высшей юридической силы.

Чтобы понять всю глубину проблемы, нужно заглянуть в текст армянской Декларации о независимости, которая, согласно преамбуле Конституции, является основой государственного строя. В ее одиннадцатом пункте черным по белому провозглашается: "Республика Армения поддерживает дело международного признания Геноцида армян 1915 года, осуществленного в Османской Турции и Западной Армении". Термин "Западная Армения" в экспансионистской трактовке армянского ирредентизма исторически относился к восточным вилайетам Османской империи, но в контексте современной политики был искусственно экстраполирован и на некоторые территории Азербайджана. Это создает правовую шизофрению: де-факто признавая границы, де-юре основной документ страны оставляет лазейку для будущих претензий под историческим предлогом. Это не академический спор; это мина замедленного действия, заложенная под любой будущий договор.

Джейхун Байрамов, человек с безупречной репутацией аналитика и дипломата, указывает на это с кристальной ясностью. Его заявление - не ультиматум. Это диагноз. Диагноз главной болезни мирного процесса. Пока конституционные нормы Армении де-юре оспаривают территориальную целостность Азербайджана, любое соглашение на бумаге будет уязвимо. Оно будет жить под дамокловым мечом возможного реваншизма, смены политических циклов, пробуждения старых демонов.

И здесь мы подходим к другому, не менее важному аспекту его речи - американскому фактору. Байрамов с присущей ему проницательностью связывает изменение позиции Еревана с политическим климатом в Вашингтоне. Приход администрации Трампа, с ее прагматичным, лишенным сантиментов подходом к международным отношениям, стал катализатором. Внезапно оказалось, что прежняя тактика затягивания времени, апелляция к мнению "третьих стран" и юридическому преследованию в международных инстанциях - теряет свою эффективность.

Совместная декларация, подписанная в присутствии 45-го президента США - это не просто еще одна бумага. Это сигнал. Сигнал о том, что геополитический пазл сложился в пользу повестки, предлагаемой Баку. Повестки, в основе которой - взаимное признание суверенитета и территориальной целостности. Без двусмысленностей. Без оговорок.

Заявление Байрамова о роли администрации Трампа - это не просто констатация факта, а отражение фундаментального сдвига. Предыдущая внешнеполитическая доктрина, часто критикуемая за излишний идеологизм и непоследовательность, уступает место грубому прагматизму. Для нового Вашингтона затяжной конфликт на Южном Кавказе - это не поле для гуманитарных миссий, а фактор дестабилизации, мешающий реализации более масштабных проектов, направленных, в том числе, на сдерживание Ирана и России. Жесткая, недвусмысленная поддержка Вашингтоном принципа территориальной целостности Азербайджана лишает Ереван пространства для маневра. Больше нельзя играть в многополярность, лавируя между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. Требуется четкий, окончательный выбор в пользу мира, диктуемый новой геополитической конъюнктурой.

А что же Минская группа ОБСЕ? Ее предсмертная агония, кажется, близится к логическому завершению. Решение о ее закрытии, ожидаемое 1 сентября, - это символический акт. Похороны формата, который десятилетиями был не инструментом урегулирования, а, по мнению многих, инструментом консервации конфликта. Ее уход со сцены - это окончание целой эпохи. Эпохи, где переговорный процесс был самоцелью, а не средством достижения результата.

Смерть Минской группы - это симптом глубокой болезни всей архитектуры европейской безопасности. Созданная в 1992 году для урегулирования конфликта, группа за тридцать лет не смогла предотвратить ни одну войну - ни в 1990-х, ни в 2016-м, ни в 2020-м. Ее модель, основанная на консенсусе трех сопредседателей (Россия, США, Франция), оказалась полностью нежизнеспособной в условиях новой Холодной войны. Антагонизм между Москвой и Западом сделал любое согласованное действие невозможным. Группа превратилась в политический зомби, который юридически существует, но фактически мертв. Ее роспуск 1 сентября - это всего лишь официальное признание того, что стало реальностью еще в сентябре 2020 года: конфликт разрешился не за столом переговоров, а на поле боя, и новые реалии требуют новых, более актуальных форматов, свободных от груза прошлого.

Так чего же ждет Азербайджан? Он ждет не уступки. Он ждет жеста доброй воли, который будет громче любых слов. Ждет, что Армения, как когда-то Германия и Япония после Второй мировой войны, проведет свою собственную "денацификацию" - но не в людях, а в законах. Очистит свой высший юридический документ от мерзкого, гнойного наследия конфликта.

Это болезненный шаг? Безусловно.

Это необходимо? Абсолютно.

Потому что мир - это не просто отсутствие войны. Это положительный статус. Это уверенность в завтрашнем дне, подкрепленная не только обещаниями политиков, но и гранитом правовых норм. Азербайджан, восстановив свой суверенитет ценой огромных усилий и крови, предлагает Армении построить именно такой мир. Прочный. Предсказуемый. Основанный на реальности, а не на иллюзиях.

Требование Азербайджана - это не триумфализм. Это холодный, расчетливый прагматизм. Подписание мирного договора без предварительного приведения армянского законодательства в соответствие с духом этого договора было бы стратегической ошибкой. Это создало бы прецедент, при котором одна сторона могла бы в любой момент, ссылаясь на свою же конституцию, объявить договор нелегитимным. История знает множество примеров, когда юридические капканы, заложенные в национальное законодательство, взрывались через годы, сводя на нет все дипломатические достижения. Баку, по сути, предлагает Еревану инвестировать в будущее. Инвестировать дорого - ценой национальной гордости и болезненного пересмотра исторического нарратива. Но эта инвестиция окупится сторицей: открытыми границами, региональной стабильностью, экономической интеграцией и, в конечном счете, реальным, а не декларативным суверенитетом самой Армении.

Сейчас, в этот самый момент, Армения стоит на пороге самого важного решения за все три десятилетия своей независимости. Решения, которое определит ее место в мире на следующие десятилетия.

Путь назад, в тень империй и в объятия призраков "Великой Армении", ведет в тупик изоляции, депопуляции и вечной осады.

Путь вперед, через болезненную, но необходимую конституционную реформу, ведет к интеграции в регион, экономическому процветанию и подлинной безопасности, гарантированной не обещаниями третьих стран, а взаимным признанием и взаимной выгодой. Азербайджан свой исторический выбор сделал, доказав готовность защищать свой суверенитет любой ценой. Теперь очередь за Арменией. От ее выбора зависит, станет ли Южный Кавказ регионом мира или навсегда останется пороховой бочкой Евразии.

Остается лишь один вопрос: хватит ли у руководства Еревана стратегического видения и мужества, чтобы совершить этот окончательный, решительный разрыв с прошлым? От ответа на этот вопрос зависит будущее всего региона.

Будущее, которое, наконец, может начаться.