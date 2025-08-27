На Церере нашли необходимые для жизни условия

Ученые Университета штата Аризона (США) обнаружили, что карликовая планета Церера когда-то имела необходимые для жизни условия.

Как передает Day.Az, исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Десятилетиями считалось, что Церера - наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы - представляет собой скопление камней и льда. Несмотря на то, что когда-то на ней была вода, об источнике энергии ничего не было известно. С помощью нового исследования команда американских специалистов выяснила, что источник тепла на Церере все же был.

Новые данные удалось получить с помощью межпланетной станции НАСА Dawn ("Рассвет"). Аппарат обнаружил на поверхности карликовой планеты пятна, которые ученые идентифицировали как солевые отложения. Посредством компьютерной модели ученые выяснили, что 2,5-4 миллиарда лет назад радиоактивный распад в каменистом ядре мог генерировать достаточно тепла для поддержания гидротермальной активности. Это означает, что на Церере могла существовать простейшая микробная жизнь.

В материале говорится, что циркулирующая внутри планеты вода создавала химическую "пищу" для микробов. По словам возглавлявшего исследование Сэмюэля Курвиля, вода и энергия из недр Цереры могли с высокой вероятностью обеспечить возникновение живых организмов. Также специалисты отметили, что подобные условия могли существовать и на известных спутниках Урана и Сатурна, которые десятилетиями считались безжизненными.