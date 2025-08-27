Американский штат охвачен пожарами

Пожары на озере Доллар и в Уиллоу-Крик в штате Вайоминг, США, распространяются с большой скоростью, что напрямую угрожает уже более чем десяти населенным пунктам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.