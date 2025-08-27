https://news.day.az/world/1776544.html

Американский штат охвачен пожарами - ВИДЕО

Пожары на озере Доллар и в Уиллоу-Крик в штате Вайоминг, США, распространяются с большой скоростью, что напрямую угрожает уже более чем десяти населенным пунктам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.