https://news.day.az/world/1776544.html Американский штат охвачен пожарами - ВИДЕО Пожары на озере Доллар и в Уиллоу-Крик в штате Вайоминг, США, распространяются с большой скоростью, что напрямую угрожает уже более чем десяти населенным пунктам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
