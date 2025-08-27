Google вводит ограничения на Android

Компания Google сообщила, что приложения от неподтвержденных разработчиков больше не будут работать на устройствах с Android, где установлен сервис Google Play.

Как передает Day.Az, приложения, распространяемые вне официального магазина, содержат вредоносный код в 50 раз чаще по сравнению с программами из Play Store.

Новая система будет запущена в конце 2026 года сначала в Бразилии, Сингапуре, Индонезии и Таиланде, а затем распространится по всему миру.

По словам представителей Google, процесс можно сравнить с проверкой личности в аэропорту: проверке подлежит не содержание приложения, а личность разработчика. При этом создатели смогут и дальше распространять свои программы через другие магазины.

Также отмечается, что компания представит новую платформу, которая позволит проверять личность разработчиков через Android Developer Console и регистрировать программные пакеты.