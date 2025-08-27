https://news.day.az/world/1776499.html В Китае начались кадровые чистки со времен Мао Цзэдуна Председатель КНР Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен первого председателя республики Мао Цзэдуна кадровые чистки среди военных элит. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
В Китае начались кадровые чистки со времен Мао Цзэдуна
Председатель КНР Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен первого председателя республики Мао Цзэдуна кадровые чистки среди военных элит.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
"Согласно анализу телевизионных репортажей, парламентских газет и других публичных документов, проведенному Bloomberg News, китайский лидер уволил почти пятую часть генералов, которых лично назначал", - отмечает издание.
