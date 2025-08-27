Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает территориальную целостность всех стран

Азербайджан, как страна, пострадавшая от нарушения своей территориальной целостности, поддерживает территориальную целостность всех стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия".

Глава государства отметил, что наша позиция в этом вопросе однозначна.