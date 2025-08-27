Пашинян сказал армянам то, о чем давно говорит Азербайджан

Автор: Лейла Таривердиева

Реваншисты ждали 35-летия Декларации о независимости Армении с большим беспокойством. В связи с юбилеем планировалось возбудить массы, вернуть в оборот националистические лозунги и потеснить, наконец, правящую команду, которая ведет себя как-то не так. А беспокойство было связано с ожиданиями, что премьер-министр Никол Пашинян выкинет что-нибудь эдакое. И Пашинян действительно "выкинул".

В этом году, впервые за 35 лет руководство Армении сказало своему народу правду. В августе 2020 года, поздравляя армян с юбилеем токсичного документа и не зная еще, что произойдет всего через месяц, Никол Пашинян говорил совсем другие вещи, не выходящие за рамки идеологических лекал. В обращении же этого года он буквально разнес "карабахское движение" в пух и прах, назвав его навязанной армянскому народу советской властью моделью патриотизма.

Пашинян назвал виновника Карабахского конфликта

"Та модель патриотизма, которую Советский Союз создал для нас, армян, выражала амбиции этого государства - СССР, победившего во Второй мировой войне и вступившего в противостояние с Североатлантическим альянсом на юго-западном направлении. С другой стороны, эта модель была призвана обеспечить экспорт патриотических представлений, существовавших в Армянской ССР, за пределы республики, чтобы не допустить их локального проявления", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что данная идеология внедрялась через книги, фильмы и театральные постановки, формируя социальную и психологическую среду, которая стала основой "карабахского движения". "Мы все были носителями этой психологии, созданной Советским Союзом, и именно она в 1990-е годы передалась поколениям, сформировавшимся уже в Республике Армения", - отметил премьер, указав, что подобная психология делала невозможным построение по-настоящему независимого государства. 

Пашинян совершенно прав в той части, что СССР использовал армян в своих идеологических играх против Турции, а потом и против Азербайджана. Ошибается он только в целях той политики. Она была направлена не против армян и Армении. Наоборот, армяне и Армения использовались для подавления интересов народов и стран, в которых советский режим видел угрозу.

К сожалению, некоторые особенности менталитета армянского народа открывали для этого широкие возможности. Успешное переселение царской Россией армян на Южный Кавказ с последующим выдавливанием коренных народов и созданием армянского государства подтолкнуло рождение безумных мифов, начавших калечить сознание. Произошло перерождение народного фольклора в строгую националистическую теорию. Уже тогда Россия поняла, где у армян находится заветная кнопка, и продолжала давить на нее и в советские времена. А армяне радостно принимали эту заботу партии и правительства за особое расположение, считая, что Москва в конечном итоге обеспечит им "от моря до моря". И поводы для эйфории были. Лицам с армянскими фамилиями повсюду были открыты дороги. Лица с армянскими фамилиями имели влияние на решения высшей власти, были советниками и помощниками руководителей, правили бал на телевидении и так далее. Более того, за время существования СССР от Азербайджана решением центральных властей были оторваны и переданы Армении значительные территории.

Преступно поддерживая националистические фантазии, в СССР использовали армян для подрыва турецкого общества. Пашинян прав в том, что своеобразный армянский патриотизм экспортировался за рубеж, но он ошибается в целях. Это делалось не для того, чтобы бомба не взорвалась в Армянской ССР, а для ее подрыва в Турции, которая после вступления в НАТО вдруг превратилась во врага. Не одно поколение советских людей выросло с мыслью, что Турция это враг, а почему - никто не знал. Просто так "говорила и показывала" Москва. Армянам была выделена в этом сценарии роль "соискателей правды". Именно в СССР был придуман миф о "геноциде армян", и, кстати, Никол Пашинян сам как-то намекнул на это. Это был большой риск с его стороны - поставить под сомнение стратегический миф, призванный превратить Турцию в изгоя на международной арене.

«Историческая призма»: Сильва и Горбачев. Как планировалось оккупировать азербайджанский Карабах

Помимо мифа о "геноциде", советские идеологи придумали также миф о "Ереване старше Рима". Это было делом рук центральных научных институтов СССР. Без их участия и без разрешения Кремля в Армении бы не посмели придумать и растиражировать сказку о якобы предке Еревана "Эребуни". Российские историки и археологи совместно с армянскими преступниками от науки написали 500-летнему азербайджанскому городу 2500-летнюю армянскую историю. Потому что это было нужно. СССР уже нет, но армянский народ и в годы независимости продолжал зомбироваться теми идеями, что были испечены на кухне Кремля при СССР.

В Азербайджане всегда знали и всегда говорили об этом: карабахский конфликт тоже был продуктом Кремля. До пресловутой перестройки Горбачева руководители страны еще старались как-то балансировать между поощрением армянского национализма и идеей дружбы народов. Но первый президент СССР такими комплексами не страдал и практически сразу пошел на сговор с бандой представителей так называемой интеллигенции, которой армянский народ обязан всеми своими дальнейшими проблемами даже больше, чем Горбачеву. Уговорить власти националисты пытались и при прежних руководителях СССР, но у тех не было задачи развалить страну, поэтому слезные обращения о "воссоединении" НКАО с Арменией держались на расстоянии. Но Михаил Горбачев ставил именно такую цель - разрушить Советский Союз, и армянские националисты были тут очень кстати.

Как говорила ведьма Сильва Капутикян: "Пришла перестройка, и мы поверили в нее. Поверили сто тысяч человек, требующих воссоединения области с Арменией". И Горбачев оправдал эту веру, дав добро на разворачивание карабахского конфликта. Иначе и не могло быть, ведь ближайшее окружение генсека составляли Аганбекян, Шахназаров, Брутенц, Ситарян...

В Азербайджане всегда знали, какую роль сыграли в развязывании конфликта советская идеология и руководство СССР. И всегда говорили об этом. Этническое противостояние и манипулирование национальным вопросом, это был один из инструментов. В республике не забыли безобразные решения ЦК, узаконившие депортацию азербайджанцев из Армении в конце 40-х - начале 50-х годов. Это было беспрецедентное по цинизму преступление Кремля против коренного населения одной из советских республик. О том, что случилось в конце 80-х, тоже известно, как бы спецслужбы СССР, а потом и России не старались скрывать правду.  

Сумгайытская провокация показала, на что готов армянский национализм

Сценарий карабахского конфликта был задуман в Ереване, но расписывался и утверждался в Москве. Для того, чтобы решить такую задачу, кучки националистов было недостаточно. Одна только сумгайытская провокация требовала задействования массы народу, подключения КГБ, прессы и прочих. Большую роль сыграла армянская церковь, а к распространению по миру последующей лжи о событиях была привлечена диаспора. Истеричные статьи и даже памятники жертвам были готовы еще до дня беспорядков.

Хотя задолго до Сумгайыта в Армении с разрешения Горбачева уже начались этнические чистки азербайджанцев, дело шло как-то медленно и два народа не спешили броситься друг на друга. Нужна была громкая провокация. Для этих целей, как рассказывал ранее Day.Az историк Ризван Гусейнов, были выбраны Баку, Гянджа, Сумгайыт и ряд других городов Азербайджана. Но везде республиканским властям удалось пресечь реализацию жуткого сценария, и только в Сумгайыте этого избежать не удалось.

"О том, что это была именно организованная провокация, есть много свидетельств. Хорошо помню, что еще в середине февраля наш знакомый, работавший на республиканской телевидении, рассказал, что скоро выезжает со своей аппаратурой в Сумгайыт, что сверху, то есть из Москвы, поступил приказ некоторым операторам и кинооператорам выехать в Сумгайыт и расставить в определенных местах камеры - на крышах, перекрестках. Говорил, что планируется что-то очень важное. Что именно, он, возможно, и сам не знал. Но уже тогда было ясно, что ожидалось что-то очень серьезное. Хотя того, что случилось, конечно, никто не ожидал. Интересно, что после этих событий, наш знакомый оператор, то ли в ужасе от увиденного, то ли под давлением спецслужб, которые, несомненно, не могли им не заниматься, покинул Азербайджан и уехал в Израиль", - рассказал Ризван Гусейнов.

Провокация состоялась, и кадры киносъемки немедленно распространились по миру. А через два дня в Ереване уже стоял памятник. О том, что события были спровоцированы и организованы спецслужбами СССР, лучше всего говорит тот факт, что предводитель беспорядков армянин Григорян был вывезен из Азербайджана, а сегодня спокойно живет где-то в России. Это не слухи. К сожалению, это правда.

К кровавым событиям имел прямое отношение и Эчмиадзин, с которым сегодня воюет Никол Пашинян. Вынужденные из-за конфликта покинуть Азербайджан армяне рассказывали впоследствии о том, что слышали, и о том, что сами знали. Например, о том, что сумгайытская провокация была благословлена самим католикосом Вазгеном. Когда у того спросили: "А как же быть с тем, что при этом погибнут некоторые армяне?", он ответил: "Ну, что ж, пусть они будут жертвой за великий армянский народ".

Армянский народ стал жертвой не "азербайджанского национализма", а политических игрищ Эчмиадзина, Кремля и диаспоры.

Вашингтонские договоренности развязали руки Пашиняну – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Через два года аналогичный сценарий был написан уже конкретно для Баку с целью оправдания оккупации республики советской армией и дальнейшего захвата природных ресурсов Азербайджана. СССР на тот момент уже трещал по швам, и Азербайджан был одной из республик, приговоренных к расчленению. Армянский народ должен знать, что ему отводилась в этом сценарии самая грязная и неприглядная роль. Он ее исполнил, и сегодня пожинает плоды.  Азербайджан расчленить не удалось, но Армения осталась на задворках региона, лишившись всяческих перспектив

Опекунство над армянством перешло из рук в руки от СССР к России. Москва вооружила Армению, содействовала ей в оккупации территорий Азербайджана, а затем помогала поддерживать статус-кво. Делалось это не ради армян - за тридцать лет Россия не признала итоги оккупации, наоборот, везде заявляя о поддержке целостности Азербайджана. Тлеющий конфликт ей и ряду других внешних игроков был нужен для того, чтобы удерживать регион в сфере своих интересов и иметь возможности для манипуляций. Просто со временем это перестало работать, так как изменился Азербайджан, а также изменились отношения Баку и Москвы.

Сказанное вовсе не умаляет вины армянских националистов в трагедиях региона. Те преступления, что совершались против азербайджанского народа, есть дело рук дашнаков и прочих моральных уродов. Воспитанное на больных идеях и безобразных мифах общество не могло мыслить иначе. Только после Второй карабахской войны началось выздоровление. Пока что народ Армении чувствует себя как больной после наркоза. Он плохо видит и плохо осознает окружающее, но уже начинает просыпаться. Никол Пашинян, будем справедливы, очень старается, чтобы процесс шел быстрее.  Потому что Армения пока что не стала субъектной до конца, идущими в стране процессами все еще пытаются управлять внешние силы. Определенные круги в России окучивают реваншистскую оппозицию, действующую против Пашиняна, и внутриполитическая ситуация в стране далека от стабильной.

Возможно, последнее подвигло армянского премьера перестать вуалировать правду. Армяне должны знать, что могут вновь оказаться в водовороте чужих интересов. Причем, по собственной вине. Какие бы сценарии не готовились за пределами страны, народ Армении должен был сам проявить больше мудрости и дальновидности. И, самое главное, перестать верить в заграничного благодетеля, который прилетит на голубом вертолете и подарит пятьсот эскимо...