Вашингтонские договоренности развязали руки Пашиняну

Автор: Лейла Таривердиева

Чем завершатся попытки Дональда Трампа принести мир в Украину, пока что сказать невозможно. Также невозможно сказать, насколько этот мир будет справедливым. Конечно, считается, что худой мир лучше доброй ссоры, но это так в тех случаях, когда ссора не зашла настолько далеко и когда равны силы.

Наблюдая за процессами, разворачивающимися вокруг российско-украинского урегулирования, не покидает чувство, что справедливого разрешения у этой проблемы быть не может. В идеале оно есть, но реалии далеки от идеала. Справедливость в международных вопросах - это большая роскошь. К сожалению, справедливости приходится добиваться своими силами, или же чем-то жертвовать ради мира. Особенно в таких сложных ситуациях. Украина находится в не просто сложной, а в сложнейшей ситуации. Страна пострадала от военной агрессии, потеряла территории, и вернуть их своими силами не представляется возможным даже при том, что международное право и международное сообщество на твоей стороне. Посредники говорят, что их интересует только прекращение боевых действий, тема же территорий их не касается. Что означает - Украине лучше забыть о потерянных землях.

Видя все это, начинаешь еще больше ценить справедливый мир, который стал возможен для Азербайджана после освободительной войны 2020 года. Он был достигнут ценой многих потерь, но уже пять лет регион живет без войны. И что особенно добавляет эмоций - Азербайджан все сделал сам и никому не обязан мирным небом над головой.

Преимущества мира начинают ценить и в Армении. Руководство страны бросило попытки нравиться и сторонникам, и противникам. После Вашингтона у Никола Пашиняна появилась возможность перестать метаться, потому что за его спиной, образно выражаясь, теперь стоит такая глыба, как США. То, что он говорит своему народу, больше никто не сможет назвать "турецким диктантом", потому что о том же самом говорит лидер ведущей мировой державы. Это успокаивает общество, пророссийскую оппозицию же злит, потому что при таком раскладе она оказывается в полном ауте. Но ей рассчитывать особо не на что, так как общество все больше прислушивается к Пашиняну. Будь это не так, в Армении давно был бы другой премьер-министр.

Накануне Никол Пашинян выступил с посланием к армянскому народу. Выждал неделю после вашингтонских встреч - видимо, чтобы прояснить реакцию общества. И теперь, когда общество не высказало бурного недовольства, несмотря на все меры, предпринятые реваншистами, он получил возможность высказываться прямо, без попыток сглаживать углы. Никол Пашинян заявил, что после 8 августа "мы живем" на абсолютно другом, совершенно новом Южном Кавказе и в абсолютно другой, совершенно новой Республике Армения.

В послании Пашиняна особенно обращают на себя внимание два момента: вопрос так называемого "карабахского движения" и тема возвращения добровольно выехавших армян в Карабах. Есть еще темы делимитации, открытия коммуникаций, но они не способны разрушить достигнутый с такими усилиями мир. Это процедурные вопросы, которые рано или поздно решатся, если между странами установятся нормальные отношения. Но продолжение сепаратистского движения и требования о "достойном и справедливом" возвращении армян в Карабахский регион могут разрушить все, что было достигнуто. Пусть это не приведет к большой войне, но мира не будет, и в случае каких-то негативных процессов в Армении, Азербайджан не станет ждать появления новых угроз и примет превентивные меры. Поэтому армянская сторона должна полностью исключить вероятность реваншистских рецидивов. И Пашинян старается это делать.

В послании к армянам он заявил, что будет вести Армению по пути, исключающем продолжение "карабахского движения". Несколько месяцев назад он уже заявлял об этом, предложив гражданам в случае несогласия устроить революцию. Революции не произошло. Наоборот, толпы, поддерживавшие реваншистов, поредели.

Если вспомнить, не произошло революции и после подписания Арменией капитуляции. Пошумели, помитинговали, побили Арарата Мирзояна - и на этом энергия протеста была исчерпана. Граждане не бросились свергать правительство и после того, как Ереван наводнили добровольные перемещенцы из Карабахского региона Азербайджана. Вместо того, чтобы ополчиться против Пашиняна, местные жители ополчились против пришельцев. Совершенно справедливо видя в них угрозу своему спокойствию. Не восстав против призывов прикрыть сепаратистскую лавочку, армянское общество обеспечило премьер-министра правом начать наступление на окопавшихся в Армении сепаратистов. Те, кому удалось сбежать от азербайджанского правосудия, мутят воду в Армении, мешая развитию позитивных процессов.

А еще раньше народ простил Пашиняну отмену изучения истории армянской церкви в школах и переименование учебника истории. Это только кажется, что все это мелочи. В армянских реалиях это очень серьезные шаги, которые могли взбудоражить националистические массы и вызвать хаос в стране. Но мы снова констатируем: эти непопулярные на взгляд националистов шаги были приняты обществом. Это дает надежду, что на "детоксикацию" отравленного нацистской идеологией армянского общества не потребуется десятилетий. Вполне достаточно правды, чтобы запустить позитивные процессы в сознании уже сегодня.

Например, вот в такой правде очень нуждается армянское общество и армянская пропаганда в том числе. Как заявил Никол Пашинян, возвращение "беженцев" в Азербайджан нереалистично и опасно для мира. Вместо того, чтобы заморачиваться на решение нереалистичных вопросов, Армения вместе с международным сообществом должна создать для выехавших из Карабаха армян условия для жизни и интеграции в самой РА.

Это очень здравая мысль. Она не только закрывает тему территориальных претензий к Азербайджану, но и ограждает Армению от неминуемой зеркальной темы возвращения азербайджанских беженцев, депортированных из этой республики в конце 80-х. Это абсолютно зеркальные вопросы, что бы там не говорили бывшие чиновники Евросоюза и нынешние депутаты Европарламента.

Кстати, после событий в Вашингтоне некоторые союзники Армении начали контролировать свой язык. Но этого нельзя пока что сказать обо всех. Как ни странно, Франция повела себя очень правильно, не высказываясь о том, о чем в Штатах не говорилось. МИД этой страны поприветствовал достигнутые договоренности безо всяких "однако". А вот МИД Канады не захотел признавать новые реалии на Южном Кавказе, и снова высказался за "обеспечение безопасного и достойного права на возвращение армянских гражданских лиц" в Карабах. О "перемещенных карабахских армянах" продолжает беспокоиться и Европарламент. Посмотрим, как эта провокационная тема будет использоваться лобби после последнего послания Никола Пашиняна к армянам. Если забота о "достойном праве на возвращение" будет продолжаться, это будет означать, что авторство нарративов, озвучивавшихся после войны Ереваном, принадлежит не ему.

То, что эти принципы, как и весь карабахский конфликт, были навязаны армянской стороне внешними игроками, боровшимися за регион, известно. Осталось только еще раз это подтвердить.

Благодаря поражению в войне, Армения смогла выйти из-под российского колпака. Еще не полностью, но успехи уже налицо. Сейчас есть угроза попадания страны под другой колпак, и потому Армении нужно держаться за Азербайджан. Находиться под внешним влиянием, это в любом случае плохо, так как лишает субъектности и делает страну инструментом чуждых интересов.

Те, кто сегодня тычут в глаза Пашиняну переговоры по Украине, где больше не говорят об освобождении украинских территорий, а только требуют от Киева договариваться с агрессором, могут себя не утруждать. У Армении появился шанс выйти в люди, и не похоже, что Пашинян готов его упустить.