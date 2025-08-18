Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня обратился к народу, подчеркнув, что мир между Арменией и Азербайджаном восстановлен, и что в этом вопросе незаменимую роль сыграли президент США Дональд Трамп и его администрация.

Как передает Day.Az, в своем обращении Пашинян отметил, что после вашингтонских соглашений, спустя 30 лет, открыты все коммуникации Армении: "Мы - граждане Третьей Республики, и мы не знаем, что значит жить и работать в мирной обстановке. Это для нас чуждое чувство. Поскольку с первых дней нашей независимости мы постоянно жили в атмосфере конфликта, в условиях войны или ни мира, ни войны.

С 8 августа мы живем в совершенно новом регионе Южного Кавказа. Мы должны осознать этот факт. Это нелегко, потому что для нас это новая и незнакомая реальность".

Пашинян подчеркнул, что Армения должна учиться миру с нуля - что такое мир, как он возникает и как выглядит.

"Мир будет таким, какой форму мы ему придадим. Конечно, это будет происходить не в одиночку, а вместе с Азербайджаном", - сказал он.