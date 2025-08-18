https://news.day.az/politics/1774779.html Закрытие карабахского вопроса сделало возможным мир с Азербайджаном - Пашинян Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня обратился к народу, подчеркнув, что Только закрытие карабахского вопроса сделало возможным достигнутый с Азербайджаном мир. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу.
"Народ, как и я, понял, что без закрытия вопроса Карабаха мир невозможен. Карабахский вопрос просто использовали некоторые силы как инструмент для того, чтобы помешать становлению нашей независимости, суверенитета, государственности, а также развитию, - отметил он.
