Закрытие карабахского вопроса сделало возможным мир с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня обратился к народу, подчеркнув, что Только закрытие карабахского вопроса сделало возможным достигнутый с Азербайджаном мир.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу.

"Народ, как и я, понял, что без закрытия вопроса Карабаха мир невозможен. Карабахский вопрос просто использовали некоторые силы как инструмент для того, чтобы помешать становлению нашей независимости, суверенитета, государственности, а также развитию, - отметил он.