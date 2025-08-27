https://news.day.az/officialchronicle/1776461.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан может увеличить объем поставок газа в Сирию Азербайджанский газ через Турцию поступает в Сирию, и правительство Катара проявило щедрость, предоставив на это средства. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия". "На данный момент согласованы поставки в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа.
Азербайджанский газ через Турцию поступает в Сирию, и правительство Катара проявило щедрость, предоставив на это средства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия".
"На данный момент согласованы поставки в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа. Но их потребности выше. Поэтому в будущем мы можем увеличить объемы поставок, чтобы уменьшить их недостачу", - отметил глава государства.
