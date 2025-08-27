Президент Ильхам Алиев: Мы не несем ответственности за ухудшение отношений с Россией

Могу привести вам еще один пример. В ходе Второй Карабахской войны, в последний день войны, 9 ноября, Азербайджан случайно сбил российский вертолет, приблизившийся к границе Азербайджана, где ему изначально не следовало быть.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" Саудовской Аравии.

"Потому что за 30 лет российские вертолеты ни разу не приближались к границе Азербайджана с территории Армении. Он летел со стороны Армении. Тем, кто его сбил, было очевидно, что армянский вертолет собирается проникнуть на нашу территорию, и они его сбили. Немедленно, в тот же день, я позвонил Президенту России и принес извинения.

Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Министерству обороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности. Ничего подобного со стороны России мы не увидели. То трагическое событие 9 ноября и наше поведение тогда дают нам основание ожидать такого же отношения и к Азербайджану, ведь две страны называют себя друзьями. Но это стало большой неожиданностью. И они до сих пор не говорят, что случилось. Так что это, конечно, очень серьезная ситуация в наших двусторонних отношениях. Но не мы хотели ухудшения этих отношений. Да, наши люди были разочарованы, рассержены, расстроены. Мы ждали, что рано или поздно расследование закончится. Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа.

Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. С ними нельзя так обращаться. Что это за отношение? Среди них были граждане Азербайджана и граждане России азербайджанского происхождения. Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам",- отметил глава государства.