Президент Ильхам Алиев: Президент Трамп – человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера

Вместе с армянским коллегой мы номинировали Президента Трампа на Нобелевскую премию мира. Он действительно этого заслуживает.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" Саудовской Аравии.

"Как я уже говорил в своих комментариях в Вашингтоне, за несколько месяцев он совершил чудо в Африке, в Азии, на Южном Кавказе. И это в его характере. Это его натура. Он хочет мира. Он человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера", - добавил глава государства.