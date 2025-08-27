Новый флагман Samsung назвали разочарованием

Специалисты издания PhoneArena критично отозвались о прогнозируемых характеристиках Samsung Galaxy S26 Ultra.

Как передает Day.Az, материал доступен на сайте медиа.

Несмотря на то, что новые флагманы Samsung представят только в начале 2026 года, информация об устройствах уже появилась в Центре сертификации качества Китая. В официальных материалах указано, что топовый Galaxy S26 Ultra получит батарею емкостью 4855 миллиампер-часов - как и его предшественник.

"Если этот список подлинный (а нет никаких оснований полагать, что это не так), это означает, что Galaxy S26 Ultra получит тот же аккумулятор, что и все флагманы Samsung, начиная с 2020 года", - заметили журналисты. Решение не увеличивать емкость батареи самого дорогого смартфона шестой год подряд авторы PhoneArena назвали разочаровывающим.

В материале говорится, что Samsung может увеличить время автономной работы устройств с помощью эффективного программного и аппаратного обеспечения. В качестве примера они привели Apple iPhone 16 Pro Max, который может проработать весь день на одной зарядке, имея аккумулятор емкостью 4685 миллиампер-часов.