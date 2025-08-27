Посол США проигнорировал МИД Франции

В новом эпизоде дипломатической напряженности между Францией и США американский посол Чарльз Кушнер, близкий к Дональду Трампу, проигнорировал вызов во французское Министерство иностранных дел, куда его пригласили в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, его отсутствие стало резонансным шагом на фоне уже обострившихся отношений после того, как дипломат публично раскритиковал действия французского правительства в борьбе с ростом антисемитизма.

В письме, адресованном напрямую президенту Эммануэлю Макрону, Чарльз Кушнер, отец Джареда Кушнера - зятя Дональда Трампа, выразил "глубокую обеспокоенность всплеском антисемитизма во Франции и недостаточными действиями" французских властей в ответ на эту проблему. Эти заявления, перекликающиеся с недавней критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Париж посчитал "неприемлемыми".

В дипломатической практике подобные высказывания редко остаются без реакции, и вызов посла - это традиционный способ выразить официальное недовольство. Однако Чарльз Кушнер, занимающий пост всего несколько недель, предпочёл не являться. Вместо него на встречу был направлен временный поверенный в делах посольства США, который встретился с двумя руководителями министерства.

Как сообщила французская дипломатическая источник, американскому представителю было заявлено, что критика Кушнера "является вмешательством во внутренние дела Франции и отражает картину, не соответствующую действительности".

Госдепартамент США, в свою очередь, заявил о "поддержке слов" своего посла.