Первый турецкий авианосец готовят к передаче ВМС

Ввод в строй первого авианосца Турции значительно снизит зависимость Анкары от импорта оборонной продукции. Боевой корабль нового класса будет значительно превосходить по размерам действующий флагман Военно-морских сил Турции - десантный TCG Anadolu, что позволит размещать на палубе и ведущие разработки отечественных оборонных компаний, такие как: беспилотный самолет Kızılelma, ударные БПЛА TB3, Anka и TB2.

Об этом, как передает Day.Az, пишет 27 августа газета Star, приводя слова начальника Стамбульской верфи, генерала Реджепа Эрдинча Йеткина, сообщившего, что первый авианосец страны планируется передать ВМС в течение ближайших 5 лет - не позднее 2030 года. "Длина авианосца Турции составит 285 метров, водоизмещение - 60 тыс. тонн, тогда как TCG Anadolu имеет в длину 230 метров, а водоизмещение - 27 тыс. тонн", - сказал руководитель одной из самых крупных верфей Турции.

По его словам, новое судно планируется спустить на воду в 2027-28 гг., после чего начнется интеграция различных систем и вооружений.

При этом в ближайшие несколько месяцев ведущие отечественные производители авиационной продукции - компании BAYKAR и TUSAŞ получат возможность начать тестирование аналога взлетно-посадочной полосы авианосца с тем, чтобы максимально адаптировать свои разработки к условиям боевого корабля.