https://news.day.az/officialchronicle/1776464.html Президент Ильхам Алиев: Если Армения отступит от подписанного в Вашингтоне документа, это серьезно ухудшит отношения между нею и Соединенными Штатами Если будет сильное внешнее вмешательство, то да, мы можем подумать, что это может нарушить ранее согласованные вопросы (между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - ред.). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия". "Но это очень навредило бы самой Армении.
Президент Ильхам Алиев: Если Армения отступит от подписанного в Вашингтоне документа, это серьезно ухудшит отношения между нею и Соединенными Штатами
Если будет сильное внешнее вмешательство, то да, мы можем подумать, что это может нарушить ранее согласованные вопросы (между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - ред.).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия".
"Но это очень навредило бы самой Армении. Потому что, независимо от того, кто подписал документы в Вашингтоне, они были подписаны от имени Армении лидером Армении", - сказал глава государства, подчеркнув, что "если там что-то произойдет, что-то изменится, и они отступят от подписанного, это серьезно ухудшит отношения между Арменией и Соединенными Штатами".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре