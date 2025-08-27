https://news.day.az/world/1776527.html Иран ликвидировал около 10 боевиков Спецподразделение "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции сообщило о проведении трёх операций против вооруженных группировок в юго-восточном Иране. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские медиа.
Спецподразделение "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции сообщило о проведении трёх операций против вооруженных группировок в юго-восточном Иране.
По данным ведомства, сегодня утром в городах Ираншахр, Хош и Сараван провинции Систан и Белуджистан произошли столкновения с боевиками, в ходе которых восемь человек, обозначенных как террористы, были ликвидированы.
