Иран ликвидировал около 10 боевиков

Спецподразделение "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции сообщило о проведении трёх операций против вооруженных группировок в юго-восточном Иране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские медиа.

По данным ведомства, сегодня утром в городах Ираншахр, Хош и Сараван провинции Систан и Белуджистан произошли столкновения с боевиками, в ходе которых восемь человек, обозначенных как террористы, были ликвидированы.