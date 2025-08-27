Какова скорость ветра в Баку?

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 27 августа, в большинстве регионов страны осадки не наблюдались, однако ночью в Губе и Гусаре прошли кратковременные дожди (1 миллиметр).

Как передает Day.Az со ссылкой на службу, в настоящее время в ряде мест дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Джульфе достигает 21 метра в секунду, Нефтчале - до 20 метров в секунду.

Ожидается, что ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до полудня 29 августа.