В Агджабеди подожгли автозаправку

На территории автозаправочной станции в Агджабединском районе произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

Было установлено, что возгорание произошло в офисном помещении на территории заправки.

Огонь был локализован и потушен в кратчайшие сроки.

В результате пожара пострадали горючие конструкции офиса, состоящего из трех комнат общей площадью 48 кв.м.

Топливные резервуары были успешно защищены от огня, пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно информации, поступившей из региональной группы пресс-службы МВД, подозреваемый в поджоге Байрам Велиев задержан сотрудниками полиции.