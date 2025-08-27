https://news.day.az/society/1776492.html В Агджабеди подожгли автозаправку - ВИДЕО На территории автозаправочной станции в Агджабединском районе произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС. Было установлено, что возгорание произошло в офисном помещении на территории заправки. Огонь был локализован и потушен в кратчайшие сроки.
В Агджабеди подожгли автозаправку - ВИДЕО
На территории автозаправочной станции в Агджабединском районе произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.
Было установлено, что возгорание произошло в офисном помещении на территории заправки.
Огонь был локализован и потушен в кратчайшие сроки.
В результате пожара пострадали горючие конструкции офиса, состоящего из трех комнат общей площадью 48 кв.м.
Топливные резервуары были успешно защищены от огня, пострадавших в результате инцидента нет.
Согласно информации, поступившей из региональной группы пресс-службы МВД, подозреваемый в поджоге Байрам Велиев задержан сотрудниками полиции.
