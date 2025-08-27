https://news.day.az/society/1776523.html Представители СМИ Азербайджана посетили Генеральный штаб НАТО Группа представителей СМИ Азербайджана посетила Генеральный штаб НАТО. Как сообщает Day.Az, об этом говорится на странице Постоянного представительства Азербайджана при НАТО в соцсети X.
Представители СМИ Азербайджана посетили Генеральный штаб НАТО
Группа представителей СМИ Азербайджана посетила Генеральный штаб НАТО.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится на странице Постоянного представительства Азербайджана при НАТО в соцсети X.
"Визит в этом году имеет особенно символический характер, поскольку отмечается 150-летие Азербайджанской национальной прессы, и мы выражаем благодарность НАТО и его Управлению общественной дипломатии за организацию и поддержку этого визита",- говорится в публикации.
Отметим, что в составе группы также была руководитель Английской службы новостей Агентства международной информации Trend Марьяна Ахмедова.
