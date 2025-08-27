https://news.day.az/world/1776422.html ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила запущенную из Йемена ракету, после того как в некоторых частях страны сработали сирены. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила запущенную из Йемена ракету, после того как в некоторых частях страны сработали сирены.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
"После того, как в нескольких районах Израиля прозвучали сирены, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре