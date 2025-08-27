ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила запущенную из Йемена ракету, после того как в некоторых частях страны сработали сирены.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

"После того, как в нескольких районах Израиля прозвучали сирены, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.