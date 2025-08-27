В ФРГ предложили ввести обязательную воинскую службу для женщин

Председатель комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп считает необходимым сделать воинскую службу в бундесвере обязательной не только для мужчин, но и для женщин.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Tagesspiegel.

По его словам, добровольной службы или возобновления обязательной службы только для мужчин будет недостаточно в долгосрочной перспективе.

"Я считаю, что мы можем ожидать от каждого мужчины и женщины, а также от каждого человека немецкого и иностранного происхождения, что он или она посвятит себя служению нашему обществу в течение одного года", - заявил Рёвекамп.

По его словам, из немецких школ и университетов ежегодно выпускаются около 700 тыс. человек и властям необходимо объяснить им, что они должны внести свой вклад в "мир, свободу, демократию и процветание". По мнению Рёвекампа, несправедливо, что сейчас ни женщины, ни иностранцы, проживающие в ФРГ, не могут быть обязаны нести военную службу.

При этом он уточнил, что поправка в основной закон о введении всеобщего воинского призыва как для мужчин, так и для женщин не наберет большинство голосов при голосовании в бундестаге.