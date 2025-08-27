Азербайджан представят на международной строительной выставке в Казахстане

3-5 сентября в Алматы состоится 31-я Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка KazBuild 2025.

Как передает Day.Az со ссылкой на kazbuild.kz, традиционно экспозиция привлекает широкий круг зарубежных участников и нынешний год не станет исключением.

В этом году KazBuild объединит 401 участника из 23 стран, среди которых национальные группы Германии, Польши и ОАЭ, а также коллективные выставки производителей из Азербайджана, России и Ирана.

Экспозиция будет развернута в четырех павильонах и на двух уличных площадках, обеспечивая широкомасштабную и разноплановую демонстрацию продукции и технологий.