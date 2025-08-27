https://news.day.az/world/1776549.html Азербайджан представят на международной строительной выставке в Казахстане 3-5 сентября в Алматы состоится 31-я Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка KazBuild 2025. Как передает Day.Az со ссылкой на kazbuild.kz, традиционно экспозиция привлекает широкий круг зарубежных участников и нынешний год не станет исключением.
