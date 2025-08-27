https://news.day.az/society/1776409.html На Каспии произошло сильное землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, очаг землетрясения залегал на глубине 14 км вблизи города Избербаш в Республике Дагестан, РФ. Сообщается, что магнитуда землетрясения достигла 5,8 по шкале Рихтера. Толчки ощущались также в Баку и Сумгайыте.
