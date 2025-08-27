https://news.day.az/world/1776452.html США ввели 50% пошлины против Индии Власти Индии разрабатывают экономическую стратегию, которая поможет смягчить последствий введения США повышенных 50% пошлин на индийские товары. Как передает Day.Az, эти тарифы затронут экспорт товаров в Штаты на сумму $48,2 млрд пишет издание The Economic Times.
США ввели 50% пошлины против Индии
Власти Индии разрабатывают экономическую стратегию, которая поможет смягчить последствий введения США повышенных 50% пошлин на индийские товары.
Как передает Day.Az, эти тарифы затронут экспорт товаров в Штаты на сумму $48,2 млрд пишет издание The Economic Times.
