https://news.day.az/officialchronicle/1776469.html Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор станет важным транспортным звеном, соединяющим континенты Благодаря Зангезурскому коридору Армения будет получать транзитные сборы от перевозок. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия".
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор станет важным транспортным звеном, соединяющим континенты
Благодаря Зангезурскому коридору Армения будет получать транзитные сборы от перевозок.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия".
"Учитывая, что объемы грузов из Азии в Европу через Азербайджан растут из года в год, я уверен, что Зангезурский коридор станет важным транспортным звеном, соединяющим континенты", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре