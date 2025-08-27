В село Хыдырлы возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, согласно "I Государственной программе по Великому возвращению" на освобожденные от оккупации территории, в реконструированное село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев, состоящая из семей, временно размещенных в общежитиях, санаториях и административных зданиях на различных территориях республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село Хыдырлы Агдамского района переселены 104 семьи - 370 человек.

Вернувшиеся в родной край поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу государства. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души наших шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.