УЕФА показал мяч нового сезона ЛЧ

Пресс-служба УЕФА показала, как будет выглядеть официальный мяч общего этапа грядущего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, что 28 августа, начнется трансляция жеребьевки общего этапа турнира. Мероприятие состоится в Монако.

Как сообщает Day.Az, действующим победителем Лиги чемпионов является французский "Пари Сен-Жермен". В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским "Интером". Парижский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0. В составе "Пари Сен-Жермен" голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Сыграет ли агдамский "Карабах" этим мячом мы у знаем сегодня. "Карабах" примет "Ференцварош" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. На кону - выход в общий этап. По итогам первой встречи азербайджанский клуб обладает серьезным преимуществом, одержав победу на выезде со счетом 3:1.