Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi - Sülh, diplomatiya və regional inkişafın yeni üfüqləri
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına müsahibə verib.
Day.Az xəbər verir ki, müsahibədə toxunulan məsələləri Trend-ə şərh edən politoloq Azər Qarayev bildirib ki, bu müsahibə Azərbaycanın diplomatik uğurları, regionda sülh və inkişaf istiqamətində atdığı addımlar və strateji hədəfləri haqqında mühüm mesajlar daşıyır.
A.Qarayev qeyd edib ki, Vaşinqtonda 2025-ci ilin avqustunda paraflanmış sənəd Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin bitdiyini göstərən tarixi bir mərhələdir.
"Prezident İlham Əliyevin açıqlamalarından göründüyü kimi, bu sənəd Azərbaycanın sülhə olan iradəsini və aktiv diplomatiyasını təsdiqləyir. Hətta sənədin tam təsdiqi Ermənistanın daxili konstitusiya dəyişikliklərinə bağlı olsa da, faktiki olaraq bölgədə sülh və əməkdaşlıq üçün yeni dövr başlanıb.
Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizi təşəbbüsü - "Tramp Marşrutu" kimi təqdim edilən layihə - təkcə ölkənin geosiyasi mövqeyini gücləndirmir, həm də regionda iqtisadi inteqrasiyanı və nəqliyyat əlaqələrini dərinləşdirir. Bu layihə ilə Azərbaycan həm Naxçıvanla əsas ərazisini birləşdirir, həm də regionda tranzit ölkə kimi önəmli rol alır. Ermənistan üçün də bu təşəbbüs konstruktiv fürsətlər açır və "qazan-qazan" modelinə əsaslanır, yəni hər iki tərəf bundan fayda götürə bilər".
A.Qarayev vurğulayıb ki, Azərbaycan mülki təyyarəsinin Rusiya tərəfindən vurulması hadisəsi iki ölkə arasındakı münasibətlərdə ciddi gərginlik yaratdı və xalqımızda böyük məyusluq doğurdu.
"Prezident İlham Əliyevin açıqlamalarında da qeyd etdiyi kimi, bu, həm texniki, həm də diplomatik baxımdan faciəvi səhv idi və qarşı tərəfdən açıq, şəffaf və ədalətli araşdırma tələb olunur. Eyni zamanda, bu hadisədən sonra Rusiyada azərbaycanlılara qarşı baş verən hücumlar və zorakılıq münasibətləri daha da pisləşdirib. Buna baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi sülh, dialoq və konstruktiv yanaşmaya üstünlük verir, lakin xalqına və dövlətinə qarşı hörmətsizliyə dözməyəcəyini də qəti şəkildə bildirir. Bu, ikitərəfli münasibətlərin mürəkkəbliyini göstərir və gələcəkdə Moskva ilə dialoqun bərpası üçün ciddi addımların atılmasının vacibliyini vurğulayır".
Politoloq bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin İranla münasibətlərə dair mövqeyi də dövlətçilik nümunəsidir.
"Prezident İlham Əliyev rəsmi və institusional əlaqələrin önəmini vurğulayaraq, qarşılıqlı etimad və anlayışın güclənməsinin vacibliyini qeyd edir. Azərbaycanın alternativ marşrutlar və çoxşaxəli diplomatiya ilə regional əlaqələrini genişləndirməsi ölkənin strateji çevikliyini göstərir.
Eyni zamanda, müsahibədə Prezident İlham Əliyev ABŞ-nin keçmiş Prezidenti Donald Trampı sülh təşəbbüslərində fəal və cəsarətli lider kimi qiymətləndirir, onun Nobel Sülh Mükafatına namizədliyini dəstəklədiyini bildirir. Bu, Azərbaycanın qlobal siyasətdə aktiv və prinsipial mövqeyinin təzahürüdür".
A.Qarayev bildirib ki, müsahibədə Türkdilli Dövlətlər Təşkilatında Azərbaycanın güclü rolu və əməkdaşlıq strategiyası da regionda birlik və inkişaf üçün mühüm amil kimi önə çəkilir.
"Bu isə Azərbaycanı regional və qlobal səhnədə etibarlı və nüfuzlu oyunçu kimi təsdiqləyir.
Ümumilikdə, müsahibə Azərbaycanın sülhə, sabitliyə, inkişaf və regional əməkdaşlığa verdiyi önəmi, diplomatik manevr imkanlarını və geosiyasi strategiyasını aydın və inandırıcı şəkildə əks etdirir. Prezident İlham Əliyevin açıqlamaları Azərbaycanı yalnız güclü dövlət deyil, həm də qarşılıqlı anlaşma və dialoqa açıq region lideri kimi təqdim edir", - A.Qarayev əlavə edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре