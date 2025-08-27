Европейцы отвергли идею ввода своих войск в Украину

Большинство жителей европейских стран выступают против отправки в Украину войск стран НАТО для обеспечения безопасности после мирного соглашения. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, в ФРГ против отправки военного контингента в Украину выступает не только население, но и политики из правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также оппозиционеры. Согласно опросу Insa, против немецкого участия высказались 56% респондентов.

Также во Франции, которая считается одной из главных союзниц Киева, идею отправки военных в Украину готовы поддержать только при условии заключения мирного договора, а не просто прекращения огня. По данным опроса Elabe, 67% респондентов поддержали бы французское участие в случае заключения мира, но без него 68% выступают против.

"Если мы поедем в Украину восстанавливать - хорошо. Но если наша цель - создавать сомнения и продолжать войну, то смысла в этом нет", - приводит WSJ мнение французов.