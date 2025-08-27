В Азербайджане пройдет Региональный симпозиум Всемирного антидопингового агентства

18-19 марта 2026 года в Азербайджане пройдет Региональный европейский симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие, которое пройдет в Баку, заменит ежегодный традиционный симпозиум WADA и станет частью региональных мероприятий, проводимых на четырех континентах.

Бакинский симпозиум объединит антидопинговые агентства европейского региона, представителей правительств, международных спортивных организаций, спортсменов и их представителей. Основная цель мероприятия - обсуждение региональных проблем, связанных с внедрением нового Всемирного антидопингового кодекса и Международных стандартов, которые вступят в силу в 2027 году.

На мероприятии будут рассмотрены нововведения во Всемирном антидопинговом кодексе и поправки к стандартам, обязательства национальных антидопинговых организаций и совместное сотрудничество заинтересованных сторон. Также пройдут презентации, основанные на реальном опыте, интерактивные сессии и обмен мнениями с участием спортсменов и представителей правительств. Кроме того, запланированы обсуждения по вопросам повышения осведомленности, укрепления потенциала и укрепления партнерских отношений.

Симпозиум станет важной площадкой для обмена знаниями и опытом для стран региона. Мероприятие, которое пройдет в рамках Программы поддержки внедрения Всемирного антидопингового кодекса, внесет значительный вклад в дальнейшее развитие антидопинговой деятельности в европейском регионе.

Подробная информация о программе мероприятия и регистрации будет опубликована в ближайшие месяцы.