Азербайджан и Сирия укрепляют культурные связи

Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов встретился с министром культуры Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Ясином Салехом.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Сирии в соцсети Х.

"Возрождение культурных связей между двумя дружественными странами - Азербайджаном и Сирией - является необходимым вопросом с точки зрения преодоления 12-летнего перерыва.

С министром культуры Арабской Республики Сирия Мухаммедом Ясином Салехом достигнута договоренность о налаживании прямого контакта между министерствами культуры для ускорения реализации проектов и конструктивных идей, которые сблизят два дружественных народа", - отмечается в публикации посольства.