“Шафа” подпишет контракт с бывшим футболистом “Нефтчи”

"Шафа", борющаяся за чемпионство в Первой лиге, готовится принять решение о трансфере еще одного футболиста.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, представитель столицы хочет подписать Рамина Насирли, бывшего игрока "Нефтчи" и сборной U-21.

Полузащитник, выступавший за "Араз-Нахчыван", уже в лагере команды.

Ожидается, что переход ранее выступавшего за латвийский клуб "Даугавпилс" Насирли в "Шафа" будет оформлен в ближайшее время.