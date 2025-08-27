https://news.day.az/sport/1776570.html “Шафа” подпишет контракт с бывшим футболистом “Нефтчи” "Шафа", борющаяся за чемпионство в Первой лиге, готовится принять решение о трансфере еще одного футболиста. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, представитель столицы хочет подписать Рамина Насирли, бывшего игрока "Нефтчи" и сборной U-21. Полузащитник, выступавший за "Араз-Нахчыван", уже в лагере команды.
“Шафа” подпишет контракт с бывшим футболистом “Нефтчи”
"Шафа", борющаяся за чемпионство в Первой лиге, готовится принять решение о трансфере еще одного футболиста.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, представитель столицы хочет подписать Рамина Насирли, бывшего игрока "Нефтчи" и сборной U-21.
Полузащитник, выступавший за "Араз-Нахчыван", уже в лагере команды.
Ожидается, что переход ранее выступавшего за латвийский клуб "Даугавпилс" Насирли в "Шафа" будет оформлен в ближайшее время.
