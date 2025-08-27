Украина и Грузия запустят новый паромный маршрут через Средний коридор

Между Белгород-Днестровским морским портом и Batumi International Container Terminal LLC (BICT) подписан меморандум о соединении украинских и грузинских портов новым паромным маршрутом через Средний коридор.

Как передает в среду Day.Az, об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила главный менеджер порта Белгород-Днестровский Оксана Киктенко.

Она отметила, что BICT управляет контейнерными, паромными и универсальными терминалами в порту Батуми (Грузия).

"Это второй меморандум, касающийся сотрудничества Белгород-Днестровского порта в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как "Средний коридор".

Цель соглашения - привлечь грузопоток через "Средний коридор" за счет увеличения грузообрабатывающих возможностей. Ожидается, что терминалы украинского и грузинского портов будут связаны новым паромным маршрутом и паромным комплексом, который разрабатывается новым владельцем украинского порта для соответствия требованиям грузов TITR," - заявила она.

Киктенко подчеркнула, что Белгород-Днестровский морской порт стремится стать крупнейшим хабом TITR на европейской части маршрута.