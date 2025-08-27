Самолет, выполняющий рейс Стокгольм-Париж, совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании Norwegian, летевший из Стокгольма в Париж, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом пишет издание Expressen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Рейс из Стокгольма в Париж совершил аварийную посадку в аэропорту Стокгольм-Арланда после сигнала о взрыве шины", - сказано в материале.

По данным издания, после взлета самолета на взлетно-посадочной полосе остались обломки лопнувшей шины. Пилот получил сигнал с приказом развернуться и пролететь на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой для осмотра, после чего было принято решение о посадке борта. В самолете был 181 пассажир, уточняет газета.

Самолет приземлился примерно в 11 утра по местному времени (12 мск). Отмечается, что посадка прошла успешно, никто не пострадал.