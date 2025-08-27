В центре отдыха «Бильгя» СГБ организована встреча с участниками Отечественной войны

26 августа в центре отдыха "Бильгя" Службы государственной безопасности (СГБ) состоялась традиционная встреча с участниками Отечественной войны.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе СГБ, в ходе встречи участники Отечественной войны подробно ознакомились с условиями, созданными в центре.

Затем состоялось мероприятие, включавшее официальную и художественную части. Сначала минутой молчания была почтена память наших шехидов, героически погибших за суверенитет и независимость Азербайджанской Республики, прозвучал государственный гимн.

Выступившие на мероприятии подробно рассказали о славной Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне благодаря руководству главы нашего государства, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также мужеству и решимости непобедимой Азербайджанской армии. Подчеркнув, что в 2025 году будет отмечаться 5-я годовщина исторической победы в войне за правду, они заявили, что судьбоносная миссия, начавшаяся с Отечественной войны и завершившаяся восстановлением государственного суверенитета в сентябре 2023 года, вызывает безграничное чувство гордости и чести у каждого патриотически настроенного азербайджанца.

После выступлений мероприятие продолжилось концертной программой на тему патриотизма.