"Карабах" начал решающий матч квалификации ЛЧ против "Ференцвароша"

Агдамский "Карабах" начал решающий матч квалификации Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ агдамцы на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимают венгерский "Ференцварош". В первом матче в Будапеште команда Гурбана Губанова одержала победу со счетом 3:1. Для выхода в основной этап еврокубка агдамцам достаточно избежать поражения с разницей более чем в один мяч.

20:04

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф, ответный матч

27 августа

20:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия)

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Первый матч - 3:1

Карабах: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Кади, Леандро Андраде, Абделла Зубир (к), Нариман Ахундзаде.

Ференцварош: Денеш Дибус (к), Ибраим Сиссе, Тоон Рамакерс, Чебраил Макрецкий, Каллум О'Дауда, Бенце Этвеш, Наби Кейта, Юнатан Леви, Габи Каниховски, Ленни Жозеф, Барнабаш Варга.