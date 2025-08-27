Проект решения о ликвидации 1 сентября Минской группы ОБСЕ представлен на утверждение государствам-участникам

Минская группа ОБСЕ может быть распущена 1 сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ в ответ на запрос АПА.

Было отмечено, что после получения 11 августа совместного обращения Армении и Азербайджана, Финляндия, являющаяся председателем ОБСЕ до 2025 года, ведет переговоры с государствами-участниками о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур.

"Это требует решения Совета министров, принятого консенсусом всех 57 государств-участников. После специального заседания Постоянного совета, состоявшегося 25 августа, проект постановления Совета министров о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур был представлен государствам-участникам и направлен на утверждение через "тихую процедуру" до 1 сентября. Эта процедура позволяет принять решение в указанную дату, если ни одно государство-участник не выразит возражения. Секретариат готов получить любой соответствующий результат этих обсуждений", - отмечается в сообщении.