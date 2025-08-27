"Радиостанция Судного дня" передала новое слово

"Радиостанция Судного дня", также известная как УВБ-76, передала новое сообщение со словом "нитромопс", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

27 августа в 18:05 по бакинскому времени прозвучала шифровка, содержащая слово "нитромопс". В прошлых сообщениях УВБ-76 его не было.

25 августа "Радиостанция Судного дня", повторила в эфире два сообщения, которые звучали три года назад - за месяц до начала специальной военной операции на Украине.

Станция "УВБ-76" работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа "Жужжалкой". Также ее часто называют "Радиостанцией Судного дня", так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны и якобы используется до сих пор Россией. Периодически "жужжащий" сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке, которые непонятны обывателям.