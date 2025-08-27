В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как опять развонялся Костя Затулин!

Day.Az представляет публикацию:

На манеже антиазербайджанского цирка - старый, "опытный" клоун Костя Затулин. Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Аль-Арабия" вдохновило нашего персонажа на какую-то вонь про "Азербайджан, который никогда не был партнером России" и так далее.

Как будто это Азербайджан сбил российский пассажирский самолет, начал информационную кампанию в СМИ и согнал в эфир шоблу вроде той, которую представляет сам Затулин.

Позиция Баку всегда была очень простой и четкой. И по отношениям с Россией, и по территориальной целостности стран, и по многим другим вопросам. И в отличие от Москвы, позиция Баку не менялась в зависимости от конъюнктуры.