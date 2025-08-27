В европейской стране запретят ношение хиджабов для школьниц

Власти Австрии планируют ввести осенью этого года запрет на ношение хиджабов в школах для девочек до 14 лет. Об этом заявила министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции республики Клаудиа Плакольм в комментарии агентству APA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для меня речь здесь скорее идет не о представителях какой-либо религии, но о том, что платку нечего делать (на голове девочек. - прим. ред.) до 14 лет", - пояснила чиновник, отметив, что и в исламе нет такого требования.

Плакольм добавила, что наряду с формальным запретом на ношение хиджабов, учащимся будет оказана помощь психологов, включающая, при необходимости, разговор с родителями. Кроме того, школа может подключить органы по защите прав детей и молодежи.