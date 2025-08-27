В Ордубаде начаты предварительные работы по реставрации историко-архитектурного памятника "Медресе"
В городе Ордубад (Нахчыванская Автономная Республика) начаты предварительные работы по реставрации историко-архитектурного памятника "Медресе", передает Day.Az.
Как сообщили корреспонденту АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики, проекты, предусмотренные в Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы, а также инвестиционные проекты находятся в центре внимания министерства, и в этом направлении ведется ряд работ.
В продолжение этих мероприятий заключен договор с ОАО BİMD, согласно которому компания подготовит проектно-сметную документацию для архитектурного памятника XVIII века "Медресе".
