В Ордубаде начаты предварительные работы по реставрации историко-архитектурного памятника "Медресе"

В городе Ордубад (Нахчыванская Автономная Республика) начаты предварительные работы по реставрации историко-архитектурного памятника "Медресе", передает Day.Az.

Как сообщили корреспонденту АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики, проекты, предусмотренные в Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы, а также инвестиционные проекты находятся в центре внимания министерства, и в этом направлении ведется ряд работ.

В продолжение этих мероприятий заключен договор с ОАО BİMD, согласно которому компания подготовит проектно-сметную документацию для архитектурного памятника XVIII века "Медресе".