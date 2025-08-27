ФК «Карабах» во второй раз в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов

В Баку завершился ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и венгерским "Ференцварошем".

Как передает Day.Az, матч, состоявшийся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился победой гостей со счетом 3:2.

В составе "Карабаха" отличились Леандро Андраде и Абдулла Зубир, а у соперника голы забили Ленни Джозеф, Барнабас Варга (пенальти) и Алекс Тот.

"Карабах", выигравший первый матч со счетом 3:1, во второй раз в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.

22:38 (GMT+4) В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" в Баку забит пятый гол.

Как передает Trend, на 82-й минуте матча отличился игрок "Ференцвароша" Алекс Тот.

Матч судит французский арбитр Клеман Тюрпен.

22:16 (GMT+4) В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" в Баку забит четвертый гол.

Как передает Trend, на 55-й минуте матча, проходившего на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, отличился нападающий венгерской команды Барнабаш Варга, реализовавший пенальти.

Матч судит французский арбитр Клеман Тюрпен.

21:24 (GMT+4) В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" в Баку забит третий гол.

Как передает Trend, на 45-й минуте матча, состоявшегося на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, игрок "Карабаха" Абдулла Зубир вывел команду вперед.

Матч судит французский арбитр Клеман Тюрпен.

21:24 (GMT+4) В Баку проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и венгерским "Ференцварошем".

Как передает Trend, в матче, проходящем на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий "Ференцвароша" Ленни Джозеф.

В составе "Карабаха" на 25-й минуте гол забил Леандро Андраде.

Отметим, что в первой встрече команд победу со счетом 3:1 одержал "Карабах".